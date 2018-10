Rosolini, grave incidente tra auto e scooter: 16enne in rianimazione a Villa Sofia a Palermo

Gravi le conseguenze di un incidente che si è verificato ieri sera, poco dopo le 22 sulla SS 115. A scontrarsi sono stati un'auto, una Polo Wolkswagen e uno scooter a bordo del quale viaggiavano due giovani. L'auto viaggiava in direzione di Ispca quando si è scontrata con lo scooter.

Ad avere la peggio il conducente del ciclomotore, un 16enne, che è stato portato in elisoccorso a Villa Sofia, a Palermo, dove è stato ricoverato in rianimazione. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. L'altro ragazzo, a quanto è dato sapere, avrebbe riportato la frattura di una gamba.

Sul posto i Carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.