Sicurezza scuole, Cantiere Siracusa: "Necessari interventi urgenti"

Azioni concrete ed immediate in tema di edilizia scolastica. Questo quanto chiede Cantiere Siracusa all'amministrazione comunale in un documento sulla sicurezza delle scuole a firme di Gianluca Scrofani e i consiglieri comunali Chiara Catera Tonino Trimarchi Sergio Bonafede Giuseppe Impallomeni.

"Lo stato di salute degli edifici comunali - si legge nella nota - versa in uno stato irreversibile e ha bisogno di interventi urgenti e non più rinviabili a causa delle condizioni disagiate e di effettivo rischio sicurezza. Serve un piano di indagini diagnostiche, di adeguamento antisismico e strutturale degli edifici per rendere sicure le scuole. Un piano di anagrafe capace di offrire un quadro reale delle priorità degli interventi ordinari e straordinari da pianificare in maniera pluriennale ed evitare interventi tampone che rispondono alla esclusiva sollecitazione politica".

Da qui la richiesta formale di integrare le somme previste nell'apposito capitolo di bilancio con il 30% delle somme destinate ad investimenti in tema di lavori pubblici e con il 30% di quelle del fondo di riserva del sindaco.

"Questo - concludono - per noi rappresenterebbe un impegno formale da parte dell’amministrazione comunale nei confronti di un tema di straordinaria importanza".