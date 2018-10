Siracusa, villa Abela: per Lealtà e condivisione "Si deve governare il processo urbanistico"

Dalla vicenda del rischio di demolizione di villa Abela a Siracusa, Lealtà e Condivisione coglie l'occasione per una riflessione che riguarda la necessità di governare un processo urbanistico della città.

"E' necessario - scrive il coordinatore Francesco Ortisi - sposare la logica della conservazione, del recupero e della valorizzazione del patrimonio esistente, nella consapevolezza che la nostra città ha bisogno di risanare molte ferite, evitando di infliggersene altre.

Bisogna avviare una ricognizione puntuale dei beni e degli spazi che vanno salvaguardati per verificare se gli strumenti di tutela oggi disponibili siano o no adeguati alle necessità. E’ questo lo sforzo che l’amministrazione comunale e le associazioni cittadine devono congiuntamente compiere. Quello che serve, anche in questo caso, è una svolta culturale e politica che la città, crediamo, deve rapidamente compiere".