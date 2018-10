Siracusa, esposto contro l’inquinamento industriale: domani banchetto in piazza Santa Lucia

Continua la raccolta firme del movimento ‘Oltre, per la rigenerazione’ per l'esposto contro l’inquinamento industriale, che sarà presentato alla Procura di Siracusa. Domani appuntamento in piazza Santa Lucia a partire dalle 10,30.

“Si tratta di un esposto di popolo che fotografa una situazione sociale oggettiva da parte della cittadinanza: vivere con la paura di ammalarsi. Rivendichiamo il diritto a vivere senza questa paura, concetto giuridicamente riconosciuto e sancito da diverse sentenze in Cassazione”: queste le intenzioni annunciate del movimento Oltre all’apertura della campagna di sottoscrizione, un mese fa al Monumento ai Caduti. Le altre postazioni fisse di raccolta delle sottoscrizioni sono: Patronato Caf Unsic, via Paterno, 18; Mollo Tutto Vivo a Ortigia, via Roma, 100; Tennis Club Match Ball, viale G. Agnello, 13; centro sportivo Sagittario, via di Villa Ortisi, 32.