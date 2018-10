Rosolini, non si arrende alla fine della love story: calci e pugni contro la porta di casa di lei

Calci e pugni contro la porta d'ingresso dell'appartamento dove vive l'ex compagna. Non si rassegna alla fine della sua love story P.G., rosolinese di 55 anni, arrestato, nella notte scorsa dai Carabinieri di Noto, per il reato di atti persecutori.

Dopo la rabbia sfogata contro la porta di casa, l'uomo si sarebbe avviato verso le autovetture della ex compagna e di una delle figlie, per forare gli pneumatici. Adesso si trova ai domiciliari.