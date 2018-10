Siracusa, armi nascoste nel soppalco di una barberia di viale Santa Panagia

Trovate armi in una barberia, nascoste in un soppalco, di viale Santa Panagia. La scoperta, ieri, dei Carabinieri di Siracusa, a seguito di perquisizione locale.

Rinvenute tre pistole di cui due automatiche calibro 9 e 7,65, la prima con matricola abrasa mentre la seconda risultata rubata, ed un revolver calibro 38, tutte perfettamente funzionanti. Tanto che una delle due automatiche aveva il caricatore inserito con 5 proiettili, mentre per le altre due sono state rinvenute oltre 60 munizioni compatibili con i rispettivi calibri.

Le armi ed il munizionamento sono stati sottoposti a sequestro, mentre l’uomo, L.L., è stato dichiarato in arresto per ricettazione e detenzione di arma clandestina. Adesso si trova al Cavadonna