Palazzolo Acreide, oltre 1,5 milioni di euro per la circonvallazione

Finanziamento da parte della Regione siciliana per il completamento della via di fuga e delle strade di accesso al collegamento viario esterno tra la SS124 e la SP Palazzolo Acreide – Noto, cioè la circonvallazione di Palazzolo, per un importo complessivo di 1.534.165,81 euro.

Il finanziamento rientra nel Patto per il Sud. A darne notizia l'ex deputato regionale Vincenzo Vinciullo.