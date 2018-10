Ragusa, scampate a tratta esseri umani: preparano saponi

Sono scampate alla tratta di essere umani. E adesso anche per lasciarsi alle spalle quel doloroso passato le ospiti della cooperativa Proxima a Ragusa si dedicano alla preparazione del sapone di casa con l'olio d'oliva seguendo la ricetta della nonna e dando vita a una sorta di bottega artigianale. "Sono percorsi di graduale affrancamento che possono tradursi in effetti benefici anche sul piano psicologico", afferma la presidente della coop Ivana Tumino. Le donne, si sono cimentate "nel sapiente dosaggio di un prodotto al cento per cento naturale, - prosegue - dalle mille proprietà benefiche. Anche in questo caso, l'attenzione che le ospiti hanno riservato a questa attività è stata notevole, tutto ciò a dimostrazione di come questi laboratori continuino non solo a impegnare la quotidianità delle giovani ma forniscono loro degli spunti interessanti che consentono di mettere a confronto la loro cultura, quella dei vari Paesi dell'Africa, con la nostra, isolana e siciliana".