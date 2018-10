Carlentini, rapina in supermercato: bottino di 3mila euro

In quattro si sono introdotti all'interno di un supermercato, a volto coperto ed armati di pistola, e hanno costretto i cassieri a farsi consegnare l'incasso, per una somma di circa 3mila euro per poi fuggire a bordo si un'autovettura.

E' successo ieri sera in un esercizio commerciale di Carlentini. Indaga la Polizia di Stato di Lentini.