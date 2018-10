Sisma di 4.8 nel Catanese, avvertito anche nel Siracusano

Avvertito anche nel Siracusano il sisma che questa notte ha tenuto sveglie molte persone nel Catanese nei paesi alle pendici dell'Etna dopo il terremoto di magnitudo 4.8 delle 02.34 che ha avuto che ha avuto come epicentro il paese di Santa Maria di Licodia. L'ipocentro è localizzato a 9 km di profondità.

Sono diverse decine le persone che la notte scorsa sono state medicate per contusioni in vari ospedali del Catanese. Per la maggior parte le ferite, lievi, sono state provocate da cadute. Molti anche i casi di attacco di panico e di persone sotto choc. Tutte le persone medicate sono state dimesse.

Il sisma è stato avvertito a Catania e in tutta la provincia, oltre che a Enna e Messina.