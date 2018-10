Sequestrati mille litri di gasolio di contrabbando, fermato autocarro sulla Solarino-Floridia

Trasportava fusti metallici, con all'interno del gasolio, l'autocarro individuato dalla Guardia di Finanza di Siracusa lungo la Strada statale 124 Solarino-Floridia.

Bloccato il mezzo e perquisito, il conducente non è stato in grado di esibire alcuna documentazione per giustificare la provenienza e/o la destinazione del carburante.

Il gasolio rinvenuto, circa mille litri, e l’autocarro sono stati sequestrati. In due sono stati denunciati Procura della Repubblica per aver sottratto al pagamento delle accise il quantitativo di prodotto energetico. Gli uomini delle Fiamme Gialle stanno al momento vagliando ogni indizio in loro possesso, per cercare di individuare i canali di approvvigionamento del responsabile dell’illecita condotta.