Inps, Boeri: "più spesa pensioni non è crescita"

"Non è aumentando la spesa pensionistica che si può far crescere l'economia del nostro paese, è esattamente il contrario". Lo ha detto il presidente dell'Inps, Tito Boeri, parlando a Venezia. "L'aumento dello spread porta alla riduzione dei rendimenti di molti fondi pensione; ciò significa pensioni minori per molti lavoratori e in prospettiva quindi una situazione di maggiore difficoltà per la crescita, con minori possibilità di finanziamenti e liquidità per le imprese".

Inoltre, secondo Boeri, "trasferire risorse da chi lavora a chi non lavora è un percorso sbagliato. Ci vuole più lavoro, il che significa pensioni più alte". "Il percorso di successo - ha aggiunto - è quello di alleggerire gli oneri su chi lavora. Muoversi nella direzione opposta, triplicando l'afflusso di chi va in pensione e di chi non lavora, significa colpire la fiscalità generale". "Tutto ciò - ha concluso - aumenta la spesa generale e diminuisce i contributi".