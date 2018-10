Siracusa, sospesa la demolizione di villa Abela: l'intervento della Regione e della Soprintendenza

Bloccato, almeno per il momento, ogni intervento di demolizione di Villa Abela, a Siracusa. La costruzione del 1925 in stile liberty, infatti, stava per essere abbattuta per dare spazio e nuovi edifici, ma su questo pende un giudizio del Consiglio di giustizia amministrativa.

Decisivo l'atto di indirizzo della Giunta Comunale che indotto la Regione a congelare la situazione, sospendendo ogni intervento.

"La demolizione di Villa Abela è stata sospesa - commenta sulla sua pagina facebook l'assessore Granata che oggi era intervenuto con un appello rivolto alla Regione - prontissimo anche l'intervento della nuova Soprintendente Donatella Aprile e dell'assessore Sebastiano Tusa. Ora si ragioni sul "che fare"ma non sulle macerie...La mia indignazione per i troppi silenzi - conclude - resta intatta."