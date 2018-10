Siracusa, Carnevale riconfermato segretario della Fillea-Cgil

Salvo Carnevale riconfermato Segretario Generale Provinciale della categoria dei lavoratori della costruzione della CGIL. La rielezione è avvenuta al termine del XIX Congresso Provinciale della Fillea-Cgil di Siracusa.

15 studenti del Liceo Gagini hanno realizzato artisticamente il progetto della Fillea-Cgil “Lavoro sicuro nella scuola di domani”, in una tela di 20 metri.

Premiati per la militanza 7 lavoratori edili delegati ed andati in pensione negli ultimi 2 anni e consegnata una targa alla famiglia - in memoria di Nello Saccuzzo storico.

Nel documento conclusivo la Fillea chiede al Sindaco di Siracusa Italia un consiglio comunale aperto per affrontare il fenomeno del lavoro nero, dopo aver costruito un report dettagliato dei cantieri irregolari nel comune capoluogo. Inoltre ribadisce la necessità di continuare una lotta senza quartiere contro il dumping contrattuale. Consegnata, infine, alla segreteria regionale della Fillea il mandato a farsi portavoce presso gli altri territori de Disegno di legge presentato dal gruppo parlamentare dei 5 stelle a Febbraio scorso, in collaborazione con Fillea-Filca-Feneal. per ottenere la reintroduzione del Durc per congruità.