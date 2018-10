Siracusa, Inps condannato a riconoscere prepensionamento a lavoratori esposti all'amianto

il Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, ha condannato con una sentenza emessa ieri l’Inps a riconoscere il diritto a pensione di dieci lavoratori esposti ad amianto nelle industrie meccaniche siciliane, tra di loro anche Calogero Vicario, storico coordinatore dell’Ona, L’Istituto di previdenza è stato anche condannato al pagamento delle spese legali.

"Si tratta di una vittoria storica - dichiara l'avvocato Ezio Bonanni, coordinatore nazionale Amianto - non comprendo le ragioni per le quali l’Inps si sia accanita contro questi sventurati lavoratori, in questo caso sono 10, ma ce ne sono altre migliaia che hanno visto negati i loro diritti al prepensionamento. Ritengo che l’Inps ora debba, sulla base degli accertamenti della magistratura, riconoscere il prepensionamento a tutti gli altri lavoratori".

L'Ona punta ora ad una class action per tutti i lavoratori di Priolo Gargallo.