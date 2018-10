Sortino, viola i domiciliari: rintracciata a Lentini

Posta ai domiciliari per il tentato furto di un ciclomotore, il giorno dopo non si fa trovare in casa, a Sortino, dai Carabinieri che dovevano condurla in tribunale per affrontare il rito direttissimo. Si tratta di una 21enne, che è stata rintracciata nel pomeriggio dai militari dell'Arma a Lentini. La giovane era per strada in compagnia di un coetaneo. Pertanto è stata arrestata e ristretta nuovamente ai domiciliari.