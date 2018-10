Melilli, spaccio di hashish: arrestato pregiudicato 17enne

E' stato arrestato, dai Carabinieri di Melilli, in flagranza di reato, R.S., 17 anni, pregiudicato, celibe nullafacente.

A seguito di perquisizione personale, il minore è stato trovato in possesso di 30 grammi circa di hashish, suddivisa in 40 dosi, più una somma di 50 euro in contante, in banconote di piccolo taglio, ritenuta frutto dell'attività di spaccio

Lo stupefacente ed il denaro sono stati sottoposti a sequestro, mentre il minore è stato associato al Centro di Prima Accoglienza di Catania