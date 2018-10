Lentini, strada provinciale trasformata in discarica abusiva: sequestrata per intero

Era stata trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto la Strada di Bonifica 33 Carrubbazza, a ridosso del fiume San Leonardo, nel territorio del Comune di Lentini.

La Guardia di Finanza l'ha sequestrata per intero: si tratta di un'area che si estende per 8mila metri quadri.

Tra i rifiuti abbandonati anche lastre di amianto, rifiuti da demolizioni edili, pneumatici fuori uso e da elettrodomestici in disuso, per un totale di 5 tonnellate di rifiuti tra solidi e speciali.

I rifiuti abbandonati direttamente sul terreno sono particolarmente nocivi in caso di infiltrazioni nel sottosuolo, in particolare di amianto.

Tra i rifiuti sottoposti a sequestro anche una serie di fusti in ferro, ancora sigillati, il cui contenuto dovrà essere sottoposto alle analisi.

L’area sottoposta a sequestro è di particolare interesse sotto il profilo della tutela ambientale perchè in prossimità del corso del Fiume San Leonardo che sfocia direttamente in mare