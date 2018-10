Siracusa, Libero Consorzio: Passanisi "Ingiusto che i lavoratori debbano sopportare la mancata erogazione del salario"

“Non siamo più disponibili ad attendere ancora senza ottenere dal Libero Consorzio il ripristino delle dovute imprescindibili relazioni sindacali la cui lunga assenza ha generato confusione ed inefficienza”. A tuonare contro i vertici del Libero Consorzio è stato il segretario generale della Funzione pubblica della Cisl di Siracusa e Ragusa, Daniele Passanisi, che ha criticato l’irragionevole immobilismo sulle politiche a favore dei dipendenti.

La genesi di tutto è da attribuire sicuramente alla sentenza con la quale l’ex Provincia è stata condannata per condotta antisindacale nei confronti della Cisl, che aveva come oggetto il riconoscimento da parte del giudice di recuperare le economie del fondo salario accessorio per gli anni 2011/2014

“Riteniamo ingiusto – conclude Passanisi – che i lavoratori dell’Ente, oltre al danno dovuto ai ritardi nella corresponsione dei propri stipendi, debbano sopportare anche la beffa della mancata erogazione del salario accessorio e il riconoscimento delle progressioni economiche”.