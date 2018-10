Siracusa, controlli in B&B: sanzioni per 7.000 euro

Violazioni amministrative riscontrate in alcuni B&B di Siracusa. Le verifiche sono state effettuate da Agenti della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Siracusa nei mesi estivi. Le attività ricettive irregolari sono state sanzionate complessivamente per 7000 euro. Il titolare di una di queste, è stato denunciato per non aver ottemperato all’obbligo di inserimento dei dati anagrafici degli ospiti come previsto dalla legge vigente. La maggior parte dei B&B controllati sono risultati in regola con la normativa e con gli adempimenti previsti dalla legge.