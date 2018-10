Lavori caserma Vigili del fuoco, Vinciullo: "si utilizzi manodopera siracusana"

Verranno consegnati giorno 10 ottobre i lavori per la costruzione del I Lotto del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

"I lavori, - dice l'ex deputato regionale, Vincenzo Vinciullo - importanti non solo per le funzioni della caserma, ma anche per l’importo degli stessi, devono essere realizzati da manodopera siracusana, cioè devono essere utilizzati operai del nostro territorio, in quanto non è possibile continuare ad avere l’invasione di centinaia di operai di altre province, mentre i nostri sono senza lavoro e muoiono di fame"