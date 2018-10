Siracusa, razionalizzazione rete scolastica 2019/2020: la giunta approva il piano

Mantenimento dell'autonomia scolastica per gli istituti comprensivi Chindemi e Martoglio. Sono due delle decisioni prese dalla giunta comunale di Siracusa nell'ambito del Piano di dimensionamento della rete scolastica per il 2019/2020. La Cgindemi e la Martoglio erano i due soli istituti comprensivi del capoluogo che al 15 settembre scorso non raggiungevano il numero di 600 iscritti, necessario per poter mantenere l'autonomia secondo quanto prevede la legge regionale. Le due scuole, però, hanno altre caratteristiche che hanno portato la giunta a decidere per l'autonomia, tra le quali il contesto sociale nel quale sono inserite e la proposta educativa di alto valore con l'assegnazione di Pon FSE 2014/2020 per la Chindemi, l'essere un importante presidio per la legalità e per i tanti progetti per combattere la dispersione scolastica per la Martoglio.

Per quanto riguarda le altre scuole è stata decisa l'aggregazione del plesso di via Necropoli Grotticelle all'Archimede, la conferma dell'assegnazione del plesso di via Calatabiano all'Archia, del plesso di via Svizzera al Paolo Orsi ed, infine, il mantenimento degli altri istituti comprensivi.

Il dispositivo passerà al vaglio della Conferenza provinciale di organizzazione della rete scolastica di ogni ordine e grado.