Il Def è alle Camere, stop ad aumento Iva nel 2019

Il Def è alle Camere e conferma gli obiettivi, i tempi di attuazione delle riforme e le cifre". Lo rende noto Palazzo Chigi.

"Previsti 9 miliardi per il reddito e pensioni di cittadinanza e 7 per la quota cento". Lo afferma sempre Palazzo Chigi informando dell'invio alle Camere della nota di aggiornamento al Def. "Le risorse per altre misure, centri per impiego (1 miliardo), flat tax (2 miliardi), assunzioni straordinarie per le forze dell'ordine (1 miliardo), truffati per le banche (1,5 miliardi) sono previste in altri capitoli di spesa".

Il governo rivede al ribasso la stima di crescita per quest'anno che scende dall'1,5% previsto ad aprile all'1,2% stimato nella nota di aggiornamento del Def. Il Deficit si attesterà invece all'1,8%, contro il 2,4% del 2017, e il debito pubblico scenderà dal 131,2% segnato lo scorso anno al 130,9 previsto per il 2018.

"Gli aumenti delle imposte indirette previste dalle clausole di salvaguardia verranno completamente sterilizzati nel 2019 e parzialmente nel 2020 e 2021".