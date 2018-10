Siracusa, striscione del Blocco Studentesco al Quintiliano

Un striscione che è una chiara denuncia delle condizioni strutturali del Liceo Quintiliano a Siracusa è stato affisso all'ingresso dell'istituto dal Blocco studentesco. Nello striscione si legge infatti "Liceo Quintiliano fatiscente: pericolo per lo studente".

"Il nostro gesto - scrive in una nota Fabrizio Siringo, responsabile locale del Blocco Studentesco - vuole rappresentare una forte presa di posizione nei confronti della situazione inaccettabile in cui si trova l'istituto, dove lo scorso anno si è verificato il crollo del soffitto in un aula e di recente oggetto di un atto vandalico. Dall'anno scorso ad oggi la situazione é andata ad aggravarsi riducendosi ad una condizione insostenibile per gli studenti. Ribadiamo ancora una volta - conclude - il nostro dissenso verso questa situazione che grava sulle spalle degli studenti senza assicurare loro la sicurezza dovuta".

In ultimo Siringo reitera la richiesta di essere ascoltati "prima che la situazione peggiori ulteriormente".