Siracusa, primo test di verifica del Piano Operativo Cancelli: simulato intervento nel polo petrolchimico

Riunione tecnica ieri in Prefettura per effettuare un primo test di verifica del Piano operativo Cancelli, che è parte integrante del Piano di Emergenza Esterna di Area per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante del polo petrolchimico Siracusa-Priolo- Melilli-Augusta.

Hanno partecipato rappresentanti del Libero Consorzio Comunale, dei Comuni di Siracusa, Augusta, Priolo Gargallo e Melilli, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Stradale, delle Capitanerie di Porto/Guardie Costiere di Siracusa e Augusta, del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, dell’Asp, del 118, dell’A.R.P.A., della R.F.I. e del Gestore della Isab Impianti Sud.

Il Piano prevede il blocco della circolazione stradale, con l’indicazione della viabilità alternativa, e di quella ferroviaria in caso di incidente al polo petrolchimico.

L’esercitazione si è svolta con la modalità “Discussion based” – Livello A per posti di comando (tipo “Table Top”) con il confronto sulle procedure di intervento dei singoli enti e strutture facenti parte del Sistema provinciale di Protezione Civile in caso di attivazione simulata di un “Gruppo cancelli”.

Nel corso dell’esercitazione sono stati, così, virtualmente attivati i cancelli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12 SUD (8 stradali) e FS 01, 02 e 00 (3 ferroviari).

Per il monitoraggio delle condizioni di sicurezza degli operatori impegnati nei presidi dei cancelli attivati, è stato, inoltre, previsto l’invio virtuale della squadra NBCR del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per il rilievo delle concentrazioni in prossimità dei varchi.

Il Prefetto, Giuseppe Castaldo ha sottolineato l’importanza della pianificazione e dell’esercitazione nonché delle attività di informazione alla popolazione da parte delle Amministrazioni comunali.