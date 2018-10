Autostrada Catania-Siracusa, mercoledì chiusa in parte al traffico

Sarà chiusa al traffico, mercoledì 10 ottobre, a partire dalle ore 11, l’autostrada Catania-Siracusa in direzione sud, dal km 0,000 (innesto con la Tangenziale Ovest di Catania) allo svincolo di Lentini.

Il provvedimento è necessario per consentire alla Procura della Repubblica di Siracusa di effettuare le operazioni peritali in seguito a un incidente stradale.