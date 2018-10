Siracusa, domani l'assemblea Pastorale Diocesana sulla famiglia

Si tiene domani, venerdì 5 ottobre, dalle 18 alle 20, nella cripta della Basilica Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa, l’Assemblea Pastorale Diocesana di inizio anno. Si parlerà di Pastorale familiare, come suggerito dal recente magistero pontificio con l’Esortazione apostolica Amoris laetitia.

Saranno anche presentati i possibili percorsi di pastorale in parrocchia per le famiglie e le iniziative diocesane.