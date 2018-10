Siracusa, in corso il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni

Sono attualmente in corso, al Comune di Siracusa, le operazioni del nuovo censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Per tale ragione, una squadra di rilevatori, dipendenti comunali, hanno iniziato ad effettuare delle verifiche recandosi agli indirizzi anagrafici. Le famiglie sono state scelte a campione nel territorio comunale. Ad annunciarlo è il sindaco Francesco Italia.

Per superare qualche comprensibile resistenza da parte di cittadini che riceveranno la visita, è importante evidenziare che gli incaricati dispongono di tesserino di riconoscimento con il logo dell'Istat (l'Istituto nazionale di statistica) corredato da una foto sulla quale è apposto il timbro del Comune. I rilevatori sono tenuti a mostrare un documento di riconoscimento qualora fosse richiesto. La risposta al questionario sul censimento è obbligatoria.

Per ogni informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio del censimento, in via San Metodio 36, che è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12 e dalle 15 alle 17.