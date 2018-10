Floridia, furto in abitazione: arrestato pregiudicato 50enne

I Carabinieri hanno arrestato, in flagranza di reato, Emanuele La Boccetta, disoccupato messinese pregiudicato di 50 anni per aver commesso il reato di furto in abitazione.

L'uomo è stato notato mentre si aggirava vicino un appartamento in via Dante a Floridia.

Quando i Carabinieri si sono avvicinati all'uomo, lui si è dato alla fuga ma è stato bloccato dai militari.

Dagli accertamenti effettuati, è emerso che il Boccetta aveva commesso poco prima un furto all’interno di una abitazione, all’interno della quale si era introdotto tramite una finestra aperta. La refurtiva ammontava ad alcuni oggetti in oro, tutti recuperati e restituiti al legittimo proprietario. L’arrestato è stato poi condotto al carcere Cavadonna.