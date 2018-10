Rosolini, raduno bandistico: tre giorni di eventi

Tre giorni (5, 6 e 7 ottobre) di Raduno bandistico d'eccezione, a partire dalle 19.30, nell'ambito della XXIII “Sagra del Mosto".

Protagonisti di questo raduno, accanto alla banda rosolinese,saranno tre prestigiose formazioni bandistiche: la “Fanfara dei Bersaglieri dell’Etna” – ANB sez. di Belpasso; l’“Akrai” di Palazzolo Acreide e la “V.Rizza”- Città di Pachino. I complessi bandistici si ritroveranno in piazza Europa per poi avviarsi in Piazza Garibaldi attraverso Corso Savoia dove ci sarà una prima sosta musicale con l’esibizione della “Fanfara dei Bersaglieri dell’Etna”.