Noto, simulano incidente stradale e invece era spedizione punitiva

Sembrava un normale tamponamento a catena, e invece dietro c'era molto altro. A seguito di indagini della Polizia di Stato di Noto pare che i fatti siano andati così: uno scooter avrebbe affiancato un'automobile dove alla guida c'era un uomo che in passato pare che avrebbe avuto una relazione con la moglie del motociclista. L'automobilista si sarebbe dato alla fuga e avrebbe tamponato altri mezzi. A quel punto l'uomo sarebbe scappato a piedi, mentre l'alto uomo a bordo dello scooter gli avrebbe danneggiato l'auto a colpi di catena.

I fatti risalgono al 26 settembre scorso e sono avvenuti in via Salvo D’Acquisto a Noto. I due, conosciuti alle forze di polizia, sono stati denunciati per i reati di falsità ideologica e danneggiamento, violenza privata e lesioni personali.