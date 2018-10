Siracusa, rubano 22 barattoli di Nutella: arrestati coniugi

Sono stati sorpresi mentre erano intenti a rubare barattoli di nutella in un supermercato in largo Luciano Russo a Siracusa. La Polizia di Stato li ha arrestati, si tratta di: Pasqualino Di Mari, 30 anni, e Salvatrice Pacini, di 25, siracusani, già noti alle forze di polizia, per il reato di furto aggravato.

La coppia non è nuova a reati di questo tipo ed era già stata denunciata per un'altra rapina commessa domenica scorsa in un altro supermercato di Siracusa. Di Mari è stato condotto in carcere, mentre Pacini è stata posta agli arresti domiciliari perchè in stato di gravidanza.