Avola, sbarco di migranti ieri mattina: 2 arresti, 5 denunce

Sbarco di migranti ieri mattina, intorno alle 8, ad Avola in contrada Falaride. A finire in manette Alì Mohamed Mustapha, 28 anni, e Alì Ahmed, di 27, già raggiunti in passato da espulsioni decretate, rispettivamente, dai Prefetti di Siracusa e di Agrigento ed eseguite con accompagnamento alla frontiera, sono stati rintracciati nuovamente sul territorio nazionale.

A seguito di ulteriori indagini della Polizia di Stato sono state denunciate altre 5 persone per violazioni delle leggi sull’immigrazione, tutti di nazionalità egiziana. Saranno rimpatriati