Siracusa, l'ex assessore Foti: al palo il progetto di riqualificazione di via Mozia

Denuncia un mancato intervento in via Mozia l'ex assessore comunale ai lavori pubblici Alfredo Foti.

"Il progetto di riqualificazione di via Mozia risale già al dicembre 2014" - dice Foti.

Previsti lavori di sbancamento, pavimentazione in conglomerato bituminoso, tappetino, collettore smaltimento acque bianche e segnaletica stradale, per un importo totale di 140 mila euro.

"Urgenti erano allora i lavori, urgenti ancor di più lo sono adesso dopo altri 4 anni di intemperie. - conclude - Sono certo che il sindaco farà di tutto per venire incontro alle sacrosante aspettative dei residenti che da 30 anni vivono in queste condizioni".