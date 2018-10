Siracusa, Asacom: riaperti i termini per elenco dei soggetti per il servizio

Dopo il provvedimento della Giunta comunale, di far ripartire il servizio Asacom, il Libero Consorzio di Siracusa ha disposto la riapertura dei termini dell’avviso pubblico necessario per l’aggiornamento dei soggetti accreditati presso l’albo regionale. L’avviso che è finalizzato alla prestazione di servizi di trasporto e di Assistenza per l’autonomia e la comunicazione degli studenti diversamente abili che frequentano gli istituti superiori e l’Università. L'avviso pubblico sul sito dell'ente