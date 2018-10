Siracusa, sospeso il servizio di raccolta rifiuti ingombranti: l'assessore Coppa "Decisione di Igm"

Sedie, poltrone, materassi e mobili vari non saranno più ritirati e non potranno essere conferiti nei Centri Comunali di Raccolta di Contrada Targia e Arinaura. A dare notizia della sospensione del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti è la ditta che espleta il servizio in città: l'Igm.

Dall'altra parte l'assessore comunale all'Ambiente, Pierpaolo Coppa, si difende: "Si tratta di una decisione presa in autonomia".

"Il problema della sospensione del servizio - dice Stefano Selleri, direttore Igm - è di natura tecnica. Il motivo è che l'impianto non accetta i rifiuti. Per cui - continua - abbiamo i camion pieni e non sappiamo dove scaricare".

"Stiamo lavorando - conclude Selleri - per risolvere il problema al più presto