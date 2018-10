Canicattini Bagni, raccolta rifiuti: gara ponte alla Prosat

È stato il Consorzio Prosat con sede a Priolo Gargallo, ad aggiudicarsi la gara ponte avviata dal Comune di Canicattini Bagni per l’affidamento, mediante procedura negoziata, per sei mesi (prorogabili), del Servizio di igiene ambientale, raccolta differenziata “porta a porta” dei rifiuti urbani e gestione Isola Ecologica

La Prosat si è aggiudicata la gara col 9,41% di ribasso d’asta sull’importo di 200.32,66 euro (al netto 181.471,40 a cui si aggiungono 6.262,21 per costi della sicurezza e 2.156,77 per rischi interferenziali non soggetti a a ribasso, oltre iva al 10%).

Sono state sei le ditte invitate dopo la pubblicazione dell’avviso di manifestazione d’interesse emesso dal Comune, e di queste solo quattro hanno presentato l' offerta.