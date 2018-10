Rosolini, inadempienze servizio di raccolta rifiuti: il sindaco scrive a ditta e Prefettura

Si dice preoccupato il sindaco di Rosolini, Pippo Incatasciato, per lo stato di agitazione dei dipendenti della ditta G.V. Servizi Ambientali che ha in appalto il servizio di raccolta rifiuti.

Questa mattina, infatti, il primo cittadino ha inviato una nota alla ditta che espleta il servizio e, per conoscenza, al Prefetto di Siracusa, alla Prefettura di Catania (Ufficio Antimafia) e alla Segreteria Territoriale della CGIL - Settore Igiene Ambientale di Siracusa, attraverso la quale vengono evidenziate le gravi inadempienze relative al servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti, allo spazzamento e della comunicazione di attivazione delle procedure sanzionatorie.

Il sindaco evidenzia il ripetuto ricorso ad assemblee del personale, strumentalmente fissate - a detta sua - nei giorni di raccolta dell’indifferenziata e/o alla vigilia di festività locali che hanno determinato ulteriore aggravio delle già precarie condizioni del servizio