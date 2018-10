Pachino, intera palazzina allacciata abusivamente alla rete elettrica pubblica: 14 denunciati, 5 stranieri

Tutte le abitazioni di un'intera palazzina erano allacciate alla rete elettrica pubblica, utilizzandola quindi ciascuno per il proprio consumo personale.

Questa la scoperta fatta ieri dai Carabinieri di Pachino, in collaborazione con il personale Enel, in uno stabile alle porte della frazione di Marzamemi.

L'allaccio diretto alla rete pubblica rappresenta anche un pericolo per l'incolumità degli abitanti, motivo per il quale i tecnici hanno immediatamente provveduto a ripristinare lo stato dei luoghi. In 14 sono stati denunciati, di cui 5 sono stranieri, per furto di energia elettrica aggravato.