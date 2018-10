Siracusa, da domani torna la mela dell'Aism

Da domani, giovedì 4 ottobre – giornata del Dono Day - a domenica 7 ottobre ritorna a Siracusa “la Mela di AISM”. I volontari dell'Associazione Italiana di Scerosi Multipla distribuiranno oltre mille mele rosse, verdi e gialle tra Siracusa e provincia.

In particolare in piazza San Giovanni e in largo XXV Luglio e nei supermercati Simply di viale Tisia e viale Scala Greca e al Famila di via Elorina a Siracusa; e poi in provincia ad Augusta, Floridia, Carlentini, Sortino, Melilli.

I fondi raccolti andranno a sostenere importanti progetti di ricerca sulla sclerosi multipla progressiva, la forma più grave di SM, ancora orfana di terapie efficaci.