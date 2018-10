Siracusa, la Protezione civile istituisce una linea diretta con i cittadini per le allerte meteo

Istituisce una linea diretta con i cittadini di Siracusa la Protezione Civile. Come la linea diretta del Comune su Whatsapp, adesso anche la Protezione civile potrà diffondere informazioni ai cittadini, i quali però non possono rispondere ai messaggi.

Ricevere il messaggino della protezione civile sul proprio cellulare è semplice: bisogna aggiungere alla propria rubrica telefonica il numero 3356199401, e inviare su whatsapp un messaggio con la scritta Iscrizione On.

Su questa linea saranno veicolate in particolare, ma non solo, le allerte meteo.