Avis, anche Siracusa partecipa al Giorno del Dono

Anche Avis Siracusa partecipa il 4 ottobre al Giorno del Dono, promosso dall’IID, l’Istituto Italiano della Donazione.

"Questa giornata non deve essere sinonimo di ‘buonismo’ – dichiara Nello Moncada, Presidente AVIS di Siracusa – ma deve essere un giorno in cui tutti noi dobbiamo ricordarci che nonostante il periodo faticoso che sta attraversando il nostro Paese, ci sono circa 5 milioni di volontari che ogni giorno silenziosamente donano sé stessi per gli altri e dedicano il proprio tempo per la collettività".

"La nostra missione – conclude Nello Moncada – è quindi quella di coinvolgere più persone possibili per continuare un percorso d’amore e la giornata del dono vuole essere un’occasione in più per informarsi nei numerosi centri di raccolta, perché donare è salvare la vita e dare un significato migliore a ciascuno di noi".