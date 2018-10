Palermo, interruzione volontaria di gravidanza: Cafeo primo firmatario

E' il deputato regionale Giovanni Cafeo (Pd) il primo firmatario del Ddl a sostegno del diritto della donna all’Interruzione Volontaria di Gravidanza, per la concreta attuazione in Sicilia della Legge 194.

“Il testo presentato nei fatti difende la concreta applicazione del diritto delle donne disposto nella Legge 194 – dice l’On. Cafeo – il diritto cioè da parte della donna di praticare l’aborto, il diritto alla salute, alla cura, all’autodeterminazione, a una scelta libera e personale, soggettiva e inappellabile”.

“Non dunque una propaganda pro-aborto – chiarisce l’On. Cafeo – bensì una difesa di una libertà che in Sicilia e non solo, è soggetta a gravi e perpetuate mancanze in seno al nostro sistema sanitario regionale.

Il profilo richiesto per ottemperare alla necessità di specie è di carattere infungibile. Solo medici non obiettori – continua ancora Cafeo – potranno partecipare al bando di concorso, è questo il punto centrale del Ddl, altrimenti nulla cambierebbe nella realtà dell’erogazione del servizio sanitario in questione. È bene sapere che circa uno su dieci tra medici e anestesisti, operanti sul nostro territorio regionale, sono obiettori di coscienza. La clausola escludente è quindi legislativamente obbligata”.