Noto, la Polizia presidia Via Sonnino, il quartiere Macchina del Ghiaccio ed il Mannarazze

Controlli del territorio a fondo, nell'ambito del progetto Fiducia, da parte della Polizia di Stato di Noto. Intensa la presenza degli agenti in particolare nell’area delle case popolari di Via Sonnino, il quartiere Macchina del Ghiaccio ed il quartiere Mannarazze.

La Polizia ha rinvenuto un set di trolley ritenuto il frutto di un furto su un’autovettura in sosta nell’area costiera di Eloro. Tante le sanzioni elevate per violazioni al codice della strada