Siracusa, creare un capitolo di bilancio ad hoc per il cimitero e ripensare il lavoro nelle zone industriali

Approvato all'unanimità l'atto di indirizzo, primo firmatario il consigliere comunale Castagnino, per la creazione di un capitolo di bilancio destinato a fondo spese per il cimitero. I problemi all'interno del cimitero i problemi sono molteplici, non solo di sicurezza e carenze in fatto di sicurezza edilizia, ma anche problemi più semplici da risolvere, come l'acqua nelle fontane.

Il bilancio rimane il grande nodo da sciogliere, così come hanno sottolineato i consiglieri Zappalà e Castagnino.

Dopo un acceso dibattito, si è passati al secondo punto all'ordine del giorno spiegato dal consigliere Costantino, il quale ha parlato della nuova crisi che sta investendo la zona industriale, da sempre ampio bacino di impiego.

E' stato lui a portare in Aula il discorso della zona Sin da ridisegnare. "La mozione - ha detto - mira a costituire un Tavolo tecnico sulle tematiche del lavoro; a valorizzare nei giovani la cultura della manodopera professionale; ad istituire una piattaforma in sinergia con le aziende presenti nell'area industriale per studiare e risolvere le problematiche della zona industriale, promuovendo ad contempo una nuova politica sullo snellimento della burocrazia in cambio di maggiori investimenti per un rilancio dell'occupazione ed a tutela dell'ambiente".

Infine si è toccato l'argomento scuola, in particolare il consigliere Di Mauro si è soffermato,sull'Istituto Giaricà di via Gela. “A febbraio la Giunta ha approvato una delibera con la quale si dava mandato agli uffici di partecipare all'avviso pubblico per la presentazione di progetti finalizzati ad interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di edifici pubblici destinati a scuole attingendo al fondo europeo di sviluppo. Da allora, mentre le condizioni del Giaracà sono peggiorate, nessuna notizia si è più avuto sulla partecipazione al bando”. L'assessore Coppa, presente in aula, ha confermato la presentazione di un progetto che “Essendo esecutivo ha tutte le carte in regola per essere finanziato. Siamo in attesa della pubblicazione della relativa graduatoria: il progetto prevede importanti interventi di manutenzione. Sul tema della sicurezza ricordo il finanziamento per le indagini sismiche sulle 40 scuole cittadine, atto indispensabile per potere accedere a tutti i finanziamenti”.

Si torna in Aula venerdì alle 17. Si parlerà del finanziamento relativo al Progetto di riqualificazione in via Tisia e del documento a firma di Michele Buonomo congiuntamente ai colleghi Andrea Buccheri, Salvatore Costantino, Rita Gentile, Carlo Gradenigo, Pamela La Mesa, Enzo Pantano, Laura Spataro per l'acquisto di foto trappole contro abbandono rifiuti