Siracusa, al via la pulizia delle caditoie delle acque bianche

Al via domani a Siracusa la pulizia delle caditoie di acque bianche. Gli interventi si concluderanno il 7 novembre secondo il calendario predisposto da un'apposita ordinanza. I lavori si svolgeranno dalle 7 alle 17 e 10 metri prima e 10 metri dopo ogni caditoia ci sarà il restringimento della carreggiata e il divieto di sosta con rimozione coatta.

Questo il cronoprogramma di tutti gli interventi:

Nei giorni 4 e 5 ottobre 2018, in via M. P. Laudien, nel tratto interposto tra via Torino e piazzale Medaglia D’Oro Carmelo Ganci;

Giorno 5 ottobre 2018, in via A. Von Platen, nel tratto interposto tra viale Teocrito e piazzale Medaglia D’Oro Carmelo Ganci;

Giorno 8 ottobre 2018, in via San Sebastiano, sul lato destro del senso di marcia con direzione viale Teocrito;

Dal 9 all’11 ottobre 2018, in viale Tica;

Giorno 12 ottobre 2018, in via Tisia;

Nei giorni 15 e 16 ottobre 2018, in viale Zecchino, nel tratto interposto tra viale Tica e via Tisia;

Giorno 17 ottobre 2018, in via Sen. Avv. E. Di Giovanni, nel tratto interposto tra largo Dicone e ronco 1° a via Sen. Avv. E. Di Giovanni;

Giorno 18 ottobre 2018, in via dell’Olimpiade, nel tratto interposto tra largo Dicone e via Tucidide;

Giorno 19 ottobre 2018, in via Filisto, nel tratto interposto tra viale Zecchino e via Servi di Maria;

Nei giorni 22 e 23 ottobre 2018, in viale Tunisi;

Giorno 24 ottobre 2018, in via Sicilia, nel tratto interposto tra viale Tunisi e via A. Fillioley;

Nei giorni 25 e 26 ottobre 2018, in viale Algeri, in via G. Barresi e in via L. Foti, in entrambe le carreggiate;

Nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, in via Madre Teresa di Calcutta, in via Sen. Giovanni Francica Nava e in via Don L. Sturzo, in entrambe le carreggiate;

Giorno 31 ottobre 2018, in via L. Vanvitelli, nel tratto interposto tra viale Zecchino e via S. Ferrero;

Giorno 5 novembre 2018, in via Lentini, nel tratto interposto tra viale dei Comuni e via F. M. Gianni;

Nei giorni 6 e 7 novembre 2018, in via Antonello da Messina, nel tratto interposto tra via L. Mazzanti e via D. Ruggeri.