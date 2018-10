Pachino mette al bando la plastica monouso

Dal primo novembre plastica bandita dal territorio comunale di Pachino.

Stamattina il sindaco Roberto Bruno ha firmato un’ordinanza con cui avvia il progetto “Pachino plastic free”, che ha l’obiettivo di vietare l’utilizzo di plastica e incrementare la raccolta differenziata, riducendo l’impatto ambientale. Il divieto sarà di uso e di commercializzazione di contenitori, di stoviglie monouso ed altro materiale non biodegradabili.

"Abbiamo preso questa decisione – ha dichiarato il sindaco, Roberto Bruno – al fine di orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale. L’eliminazione graduale della plastica ci donerà una città più pulita, contribuirà ad aumentare la percentuale di raccolta differenziata e a ridurre i costi sia per i cittadini che per le casse comunali. Si tratta di una vera e propria rivoluzione ecologica, conseguenza della strada della sostenibilità ambientale ed economica su cui abbiamo improntato la nostra azione amministrativa in questi anni".

Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative da 50 a 500 euro.