Catania-Siracusa si recupera il 6 novembre

Arriva una data per il recupero del derby Catania-Siracusa, inizialmente programmato per la seconda di campionato e rinviata in attesa che il Tribunale Federale decidesse sulla richiesta di ripescaggio in B da parte della società rossazzurra. Dopo la sentenza di inammissibilità della richiesta la Lega Pro, con un comunicato diffuso oggi, ha indicato come data quella del 6 novembre indicando l'orario delle 20,30.