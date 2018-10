Siracusa, V° congresso regionale consulenti del lavoro

La ripresa non ha ancora sfiorato la Sicilia e la situazione del lavoro resta drammatica. Venerdì prossimo, 5 ottobre, a partire dalle 15, e sabato 6 ottobre, dalle 9,30 alle 13, al Teatro Massimo Comunale di Siracusa, i vertici nazionali e regionali dei Consulenti del lavoro e della Fondazione Lavoro si confronteranno col governo regionale, con Inps e Inail della Sicilia e con l’Ispettorato nazionale del lavoro.

Si partirà dal nuovo rapporto dei Consulenti del lavoro sull’occupazione in Sicilia, che sarà presentato in questa occasione. “Madrina” del Quinto congresso regionale su “Sfide e opportunità in un mercato del lavoro dinamico”, la presidente nazionale Marina Calderone. Il Rapporto sarà illustrato dal presidente della Fondazione Studi, Rosario De Luca. Parteciperanno il governatore Nello Musumeci e l’assessora regionale alle Politiche del lavoro, Mariella Ippolito.