Sos Siracusa contro il prossimo abbattimento di Villa Abela

SOS Siracusa scende in campo contro l'abbattimento di Villa Abela, a Siracusa, a cui posto dovrebbero essere realizzati, secondo quanto riferisce l'associazione, 4 corpi fabbrica di 4 piani ciascuno.

"Villa Abela, una villa liberty circondata da un grande giardino che si affaccia sul mare a due passi dal monumento ai caduti - si legge in una nota di SOS Siracusa - verrà rasa al suolo. Una storia controversa, più volte sollevata dalle associazioni e dai nostri rappresentanti all'Ars (interrogazione Zito), con la soprintendenza che inizialmente aveva intrapreso le procedure per porre un vincolo di rilevanza storico culturale, ma che successivamente non ha ritenuto di tale valore la villa e il suo grande giardino. Ma mentre si attende l'esito di un ricorso al Tar da parte di un privato, è stata rilasciata la concessione edilizia".